Кузбасс направил предложение Минфину субсидировать часть затрат на экспорт угля из Сибири

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Кузбасса обратилось к Министерству финансов РФ с предложением о выделении субсидий на экспорт угля из регионов Сибири в связи с падением цен на энергетический уголь на мировых рынках. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.

"[Мы направили предложение] Минфину России рассмотреть возможные варианты субсидирования затрат на экспортные перевозки угля из Кузбасса, Хакасии и Красноярского края в период неблагоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках. Поручение прорабатывается в Министерстве финансов РФ", - сказал Панов на совещании по вопросам перевозок угля железнодорожным транспортом.

Как пояснили ТАСС в департаменте угольной промышленности Кемеровской области, региональные власти в направленном предложении не оговаривали размер желаемой субсидии. "Решение этого вопроса - на усмотрение Минфина РФ", - сказали в ведомстве.

В связи с падением цен на уголь энергетических марок и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса текущим летом временно приостановили угледобычу и сообщили о сокращении годовых планов по ней. Около 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска. По заявлениям угольщиков, с учетом роста затрат на транспорт и увеличения себестоимости добычи угля его поставка по ряду направлений является убыточной.

В Кузбассе добывают 60% российского угля, доля угольщиков региона в объеме импорта из России ежегодно составляет порядка 75%.