Первый в РФ комплекс утилизации осадка сточных вод заработает в Омске в декабре 2019 года

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Первая очередь комплекса утилизации илового осадка сточных вод будет запущена в эксплуатацию компанией "Росводоканал" в Омске в декабре 2019 года, сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании Антон Михальков. Установка, которая не имеет аналогов в России, позволит не складировать опасные отходы на полигонах.

"Это полностью российская разработка, российская технология, первый опыт создания подобного комплекса в России. Мы планируем закончить строительство первой очереди до декабря 2019 года и запустить в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию", - сказал Михальков, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, продукты переработки сточных вод являются опасными отходами, которые сегодня вывозятся на полигон и складируются на иловых картах (огражденные участки земли для сушки осадков очистных сооружений). "По сути, они создают серьезный экологический ущерб, который накапливается с каждым годом. Это миллионы кубов опасных отходов", - подчеркнул генеральный директор Росводоканала.

Он отметил, что компания планирует построить в Омске три очереди этого комплекса. "Проектная мощность первой очереди составляет 56 тыс. тонн осадка в год, две очереди будут полностью покрывать текущие потребности в утилизации осадка, третья очередь будут работать на сокращение накопленного ила", - уточнил Михальков.

Стоимость строительства первой очереди комплекса оценивается в 350 млн рублей. "Все три очереди будут стоить чуть более 800 млн рублей. В этот проект мы приняли решение инвестировать собственные средства предприятия из внетарифных источников", - уточнил руководитель компании.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением "Росводоканала" работают шесть компаний, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в городах-миллионерах и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле.