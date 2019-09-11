{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутской области горит цех деревообработки

Площадь возгорания составила 900 кв. метров, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цех деревообработки загорелся в поселке Жданово в Иркутской области на площади 900 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В населенном пункте Жданова Осинского района Иркутской области горит цех по деревообработке", - сообщили в МЧС РФ.

Там отметили, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В настоящее время пожар локализован. В тушении пожара участвуют 15 человек и четыре единицы техники.

Причины происшествия пока не установлены.

Теги
РоссияИркутская область
В Красноярском крае найден найден мертвым начальник одного из отделений полиции
В ГУ МВД по региону начали служебную проверку
Читать полностью