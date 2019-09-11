В Иркутской области горит цех деревообработки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цех деревообработки загорелся в поселке Жданово в Иркутской области на площади 900 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В населенном пункте Жданова Осинского района Иркутской области горит цех по деревообработке", - сообщили в МЧС РФ.

Там отметили, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В настоящее время пожар локализован. В тушении пожара участвуют 15 человек и четыре единицы техники.

Причины происшествия пока не установлены.