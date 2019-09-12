"Газпром межрегионгаз" ограничил подачу газа 18 омским организациям из-за долгов

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Омск" ограничила с четверга подачу газа 18 теплоснабжающим организациям Омской области, имеющим многомиллионные долги за уже поставленное топливо, сообщила пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз".

В Омской области в ближайшие дни по ночам ожидаются заморозки до минус 5 градусов, затем температура поднимется до плюс 20 днем и плюс 10-11 ночью. Начало отопительного сезона в регионе вводится после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше плюс 8 градусов. В Омскую область такая погода приходит в конце сентября - начале октября.

"ООО "Газпром межрегионгаз Омск" с 12.09.2019 года вводит полное ограничение поставки газа до уровня среднеоплаченных объемов 18 теплоснабжающим организациям (ТСО) из 15 районов Омской области и г. Омска. Данные организации имеют просроченную дебиторскую задолженность за поставленный газ и систематически игнорируют законные требования поставщика ресурса о ее погашении", - говорится в сообщении.

После траты выделенного на месяц объема газа его подача будет полностью прекращена до наступления следующего календарного периода, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "Каждое ТСО будет само определять, растянуть этот газ на весь месяца или потратить, например, за неделю, и потом перейти на альтернативные виды топлива, которые у них должны быть по закону", - сказал собеседник агентства.

По данным "Газпром межрегионгаза", на 1 сентября 2019 года просроченная дебиторская задолженность потребителей за поставленный газ составила 1,4 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей - долги теплоснабжающих компаний. Крупнейшим должником (513,5 млн рублей) является муниципальная "Тепловая компания", по сетям которой теплом обеспечиваются 90% потребителей Омска. В сообщении уточняется, что в отношении "Тепловой компании" процедура ограничения поставки газа временно приостановлена на основании определения суда. "Газпром межрегионгаз Омск" в настоящее время оспаривает это предписание в апелляционной инстанции. В компании не исключили возможность применения крайних мер воздействия в отношении этой ТСО, включая обращение в суд с иском о признании компании несостоятельной.

Власти региона проводят переговоры с компанией "Газпром межрегионгаз Омск" и намерены к концу года снизить общую задолженность омских ТСО почти на 500 млн рублей. В настоящий момент готовность региона к отопительному сезону оценивается в 90%.