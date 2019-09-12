Спасатели разыскивают рыбака с опрокинувшейся на Оби лодки

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Новосибирской области ищут рыбака с опрокинувшейся на Оби самодельной лодки. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по области.

"Трое рыбаков без спасательных жилетов ночью отправились, предположительно, ставить сети на самодельной лодке, которая перевернулась на участке реки Обь между селами Мереть и Лесниковский в Сузунском районе Новосибирской области. Два рыбака доплыли до берега и спаслись. Ведутся поиски пропавшего мужчины", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что один из мужчин не справился с управлением из-за чего лодка перевернулась.

По данным главка, сообщение об инциденте поступило в оперативную службу в четверг в 01:30 местного времени. Поиски велись силами местной администрации и полиции, сейчас к ним присоединились водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.