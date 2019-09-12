Еще одну котельную Черногорска в Хакасии передали на обслуживание СГК

АБАКАН, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация города Черногорск в Хакасии передала котельную "Центральная" на обслуживание Сибирской генерирующей компании (СГК). Подписание договора аренды позволит энергетикам приступить к восстановительным работам до начала отопительного сезона, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"За оставшееся до начала отопительного периода время энергетики СГК должны подготовить к несению максимума нагрузок городские котельные и восстановить аварийные участки. Самые важные из них на сегодня - головной участок тепломагистрали от котельной "Центральная", где в феврале произошел порыв, оставивший 16 тыс. жителей без тепла на двое суток, и единственный водовод этой же котельной. Без проведения этих работ запуск котельной "Центральная" невозможен", - говорится в сообщении.

С начала сентября СГК уже были переданы четыре из шести городских котельных - № 2, 7, 31 и ГПТУ, снабжающие теплом около 30% городских объектов, включая жилые дома и социальные учреждения. Передача в аренду тепловых сетей общей протяженностью 150 км состоялась в середине июня. Теперь практически все объекты теплоснабжения Черногорска находятся на обслуживании СГК.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Город расположен в 16 км от Абакана. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. Тогда власти региона выделили на закупку угля 2 млн рублей, еще на 8 млн рублей, по договоренности с правительством региона, уголь поставила СГК, которая занимается теплоснабжением Абакана. Проблемы с теплоснабжением города возникали и зимой 2017-2018 гг.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.