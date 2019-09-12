На Алтае возбуждено дело в отношении женщины, подозреваемой в истязании приемных детей

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении опекуна, подозреваемой в истязании приемных детей в одном из сел Залесовского района Алтайского края, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ области.

"С июня 2016 по сентябрь 2019 года в одном из сел Залесовского района женщина-опекун систематически истязала двух приемных детей - брата и сестру 2006 и 2007 года рождения, <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина не только била детей, но и применяла к ним психическое насилие. Всего под опекой у женщины находились трое детей, которые сейчас изъяты. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 117 УК РФ - лишение свободы на 7 лет.

Также следователи дадут оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства, которые обязаны надзирать за семьями с опекаемыми детьми.