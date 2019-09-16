На Алтае планируется организовать форум сельской молодежи

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Региональный форум сельской молодежи планируют организовать в одном из сельских районов Алтайского края. Инициативу поддержал в понедельник полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в Новосибирске на заседании оргкомитета по подготовке окружных молодежных форумов.

"Ко мне с инициативой вышла депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова с предложением помочь ей организовать и провести форум сельской молодежи в Алтайском крае. И не в Белокурихе, а где-нибудь и вправду в каком-нибудь в сельском районе. Желательно, чтобы этот сельский район был не в самом центре края и не самый процветающий. Я эту инициативу поддержал", - сказал Меняйло.

Полпред дал поручение руководителю управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерине Четошниковой связаться с депутатом Кувшиновой, чтобы обсудить программу будущего форума.

"Для любого сельского района проведение форума регионального молодежного - это будет эпохальное событие. Туда приедет и молодежь с других районов, в том числе те, кто участвовал в форумах наших, в частности - "Алтай. Территория развития", - сказал Меняйло, добавив, что такие участники могут выступать на новом форуме в роли экспертов.

Полпред отметил, что Алтайский край станет тестовой площадкой для создания форума сельской молодежи. После его проведения стоит проанализировать результаты и попробовать перенести опыт на другие регионы Сибирского федерального округа - например, Красноярский край, Иркутскую область, Республику Тыва - регионы, где много сельских территорий, пояснил Меняйло.

В 2019 году на территории Сибирского федерального округа для молодежи прошли всероссийский образовательный форум "Территория инициативной молодежи "Бирюса", управленческий форум "Алтай. Территория развития", молодежные форумы "Байкал" в Иркутской и "PROрегион" в Новосибирской областях.