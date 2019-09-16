Почти 500 автобусов, троллейбусов и трамваев приобретут в Новосибирске до конца 2025 года

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска приобретет 300 газомоторных автобусов, 124 троллейбуса и 50 трамваев с 2020 по 2025 год для обновления подвижного состава, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"На 2020-2025 годы предусматривается приобретение газомоторных автобусов - 300 единиц; троллейбусов с увеличенным автономным ходом - 124 единиц; трамваев - 50 единиц", - сообщили в пресс-службе.

На эти цели потребуется не менее 65 млн рублей. Кроме того, планируется модернизация 60 трамваев, по 10 единиц ежегодно. До конца текущего года Новосибирску будут предоставлены 20 трамваев из Москвы.

Также будет рассмотрен вопрос о приобретении новых составов метро к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году и к началу которого будет открыта станция метро "Спортивная".