В Новосибирске "умные остановки" начнут оснащать системой сурдоперевода

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Блоки с интерфейсом и голосовым управлением, являющиеся главной составляющей "умной остановки", начнут оснащать в Новосибирске системой компьютерного сурдоперевода для глухонемых. Соответствующее соглашение инвестор проекта "Умная остановка" - компания "Россибинвест" подпишет в рамках форума технологического развития "Технопром", сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

"На форуме планируется подписание соглашения "Россибинвест" и компании "Сурдофон" - это инновационный переводчик для глухонемых - <…> для того, чтобы такие информационные блоки давали информацию для людей с ограниченными возможностями", - сказал Люлько.

Блоки планируется устанавливать не только на остановочных платформах, но и на станции метрополитена "Площадь Ленина", новосибирском аэропорту, вокзалах города. Помимо прочего, блоки "умных остановок" будут оснащаться новой системой обнаружения оставленных предметов.

С помощью блока "умной остановки" можно будет не только построить маршрут от одной точки в городе к другой, но и получать различную информацию, в частности о достопримечательностях города, в том числе на разных языках, что будет полезно для гостей Новосибирска, отметил Люлько.

"Умные остановки" оборудованы камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, зарядкой мобильных телефонов, кнопкой вызова экстренных служб по номеру 112, информационным табло с голосовым сервисом, позволяющим найти нужный адрес и информирующим о времени подхода транспорта. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о планах создания в Новосибирске более 100 "умных остановок", которые призваны усовершенствовать инфраструктуру городского пассажирского транспорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".