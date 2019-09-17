В Сибири осудили трех подростков, избивавших сверстников и снимавших это на видео

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Суд во вторник приговорил трех подростков из города Барабинска Новосибирской области к обязательным работам за избиение сверстников, которое они записывали на видео и распространяли в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено в середине апреля после того, как в местных СМИ появились публикации о нескольких эпизодах избиения несовершеннолетних.

"Сегодня, 17 сентября 2019 года, мировой судья 2-го судебного участка Барабинского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении трех 17-летних жителей г. Барабинска. Несовершеннолетние подростки в апреле 2019 года причинили побои и легкий вред здоровью из хулиганских побуждений четырем сверстникам 2002, 2003, 2005 года рождения. Мировой судья <...> приговорил злоумышленников к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов", - говорится в сообщении.

Кроме того, подростки должны возместить потерпевшим моральный вред на общую сумму 90 тыс. рублей.