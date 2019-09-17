Власти планируют увеличить на треть турпоток в Алтайский край к 2035 году

БАРНАУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Алтайский край к 2035 году планируется увеличить на 30% - до более 2,6 млн человек. Об этом во вторник в рамках онлайн-форума на сайте администрации региона сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона, министр экономического развития Павел Дитятев.

В Алтайском крае формируется программа развития региона до 2035 года - "Стратегия - 2035", идет общественное обсуждение проекта. В октябре после завершения обсуждений проект документа планируется направить на согласование в Минэкономразвития России.

"Ежегодный турпоток на территории региона превышает 2 млн человек. Наша основная задача на следующие 15 лет - расширить рамки сезонности и повысить качество предоставляемых туристам услуг. В стратегии показатель туристско-экскурсионного потока к 2035 году прогнозируется увеличить более чем на 30% по отношению к 2018 году", - сообщил Дитятев.

Вместе с ростом турпотока в крае планируется решать задачи повышения качества и конкурентоспособности турпродукта, оказания мер господдержки для развития туристской инфраструктуры. Также у региона формируется имидж как центра всесезонного туризма.

Весь комплекс мер, как пояснил Дитятев, позволит увеличить среднюю продолжительность пребывания туристов в крае, создаст дополнительные условия для развития отдыха разного формата. Также, по прогнозу, это позволит нарастить объем платных услуг туристскими организациями и отелями с 4 млрд до 7 млрд рублей. К числу основных направлений развития туризма в регионе отнесен экологический или природно-ориентированный туризм.

Алтайский край - регион активно развивающий туризм, это порядка 7% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток в регион увеличивается примерно на 5% и в 2018 году он составил 2,1 млн человек.