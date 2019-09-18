Власти Новосибирской области подписали соглашение о проектировании здания онкоцентра

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров компании "Мединвестгрупп" Виктор Харитонин на форуме "Технопром" подписали соглашение о проектировании здания онкологического центра в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

"В Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Мединвестгрупп". <…> Стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю "онкология" на территории Новосибирской области, включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи", - говорится в сообщении.

Проблема раковых заболеваний остро стоит в Новосибирской области. Регион, по данным Росстата, занимает второе место в Сибири по числу умерших от рака. Заболеваемость в 2018 году выросла с 444,6 до 469,4 случая на 100 тыс. населения.

Онкодиспансер планировалось построить в Новосибирске еще в 2014-2015 годах, он оценивался в 5-6 млрд рублей. Однако Травников приостановил разработку проекта, поскольку он требовал пересмотра концепции. Губернатор предположил, что нужно вложить часть ресурсов в развитие других учреждений. В марте 2019 года в Министерство здравоохранения РФ на согласование было направлено медико-технологическое задание.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в СФО и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".