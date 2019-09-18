Детсад в Томске закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском саду №72 в Томске, который по решению суда был закрыт на 30 суток за нарушение санитарных правил. Как сообщил ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора томского Роспотребнадзора Андрей Рудиков, в дошкольном учреждении норовирусной инфекцией заболели 12 детей и два работника.

Ранее ТАСС сообщил, что томский суд по материалам внеплавной проверки Роспотребнадзора приостановил на 30 суток работу детского сада, в котором было выявлено 10 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

"В детском саду был зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции, заболели 14 человек, из них 12 детей и два сотрудника персонала. При получении первой информации о случаях заболевания была организована внеплановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения", - сказал Рудиков.

Он добавил, что первые сообщения о заболеваниях поступили 5 сентября. "У заболевших выявлен норовирус - это вирусная кишечная инфекция. Предварительно можно сказать, что в учреждение пришел больной ребенок, от которого из-за нарушения дезинфекции заразились остальные", - рассказал представитель Роспотребнадзора.

По его словам, этот вирус передается контакно-бытовым путем и характеризуется повышением температуры, многократной рвотой и быстрым распространением. "Родителям следует обратить внимание на то, чтобы при подозрении на инфекционное заболевание они не водили детей в сады", - подытожил Рудиков.