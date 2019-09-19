НИИ им. Цивьяна и новосибирский Биотехнопарк будут совместно испытывать медизделия

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна (НИИТО) и новосибирский Биотехнопарк будут совместно проводить клинические и доклинические испытания новых медицинских изделий. Соглашение о сотрудничестве организаций подписано на форуме "Технопром", сообщила в четверг ТАСС директор клиники НИИТО Оксана Шелякина.

"Будет происходить апробация различных медицинских изделий. Сотрудничество с Биотехнопарком позволит создать команду, увеличить число новых разработок, более эффективно внедрять разработки", - сказала Шелякина.

Гендиректор Биотехнопарка Александр Иванов отметил, что соглашение подразумевает использование НИИТО органа по сертификации и Исследовательского лабораторного центра Биотехнопарка.

"Биотехнопарк" - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании-разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".