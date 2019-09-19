Фонд "Роснано" и Новосибирская область будут вместе развивать инновационную инфраструктуру

ТАСС, 19 сентября. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" и администрация Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. На проходящем в Новосибирске VII Международном форуме технологического развития "Технопром-2019" документ подписали гендиректор фонда Андрей Свинаренко и губернатор региона Андрей Травников, сообщили в четверг в пресс-службе ФИОП.

Стороны договорились объединить усилия по реализации государственной политики в сфере инноваций, нанотехнологий и наноиндустрии, совместно развивать в регионе инновационную инфраструктуру, стимулировать потребление и производство продукции и услуг нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики.

"Для этого в Новосибирской области будут развиваться инновационная инфраструктура для коммерциализации перспективных разработок исследовательских организаций региона, реализовываться научно-технические программы, программы и проекты в сфере образования для специалистов высокотехнологичного бизнеса, внедряться опережающее нормативно-техническое обеспечение для устойчивого выхода и обращения на рынке качественной и безопасной инновационной высокотехнологичной продукции, включая продукцию наноиндустрии", - говорится в сообщении.

Соглашение укрепит многолетнее результативное сотрудничество фонда и группы "Роснано" с Новосибирской областью и будет способствовать реализации проекта развития "Академгородок 2.0".

Реализованные проекты

Новосибирск относится к числу крупных научных центров, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере наноиндустрии. На него приходится 4% объема соответствующих заказов, по этому показателю область уступает только Московскому и Санкт-Петербургскому регионам.

В регионе сейчас работает 21 предприятие, выпускающее нанотехнологическую продукцию, пять из них находятся в инвестиционном портфеле "Роснано". Там реализуется региональная программа стимулирования спроса на продукцию наноиндустрии, действуют созданные при участии ФИОП Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций, отделение АНО "Наносертифика", представительство Центра стандартизации в инновационной сфере.

В частности, под Новосибирском компания OCSiAl ("Оксиал") из портфеля "Роснано" запустила первое в мире промышленное производство одностенных углеродных нанотрубок, способных улучшать свойства большинства известных материалов. OCSiAl стал первым российским индустриальным стартапом, рыночная капитализация которого превысила 1 млрд долларов.

В новосибирском Академгородке работает нанотехнологический центр "СИГМА.Новосибирск", входящий в инвестиционную сеть ФИОП. В наноцентре серийно создаются технологические компании от идеи до продажи готового бизнеса. Сейчас их уже более 70 по направлениям: микроэлектроника и сенсоры, медицинские биотехнологии, новые материалы, специализированная химия, беспилотные летательные аппараты, новая энергетика, мехатроника и робототехника, агротехнологии.

О фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ.

Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет. Согласно уставу фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, его стратегии и бюджета. Председателем правления фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.