В школах Новосибирска планируют использовать электронный учебник по математике

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области планирует внедрить в школьное образование в Новосибирске электронный учебник по математике, разработанный резидентом "Сколково" компанией "01Математика Образование". Электронное пособие выступит дополнением к учебникам общеобразовательного курса, сообщил ТАСС в четверг министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на форуме "Технопром".

"Сегодня мы обговаривали с нашими коллегами из "Сколково" пилотный запуск проекта. На следующей неделе они пришлют материалы, чтобы мы смогли их изучить. Пилотная версия пособия будет бесплатной, но если учебник будет одобрен, то дальше можно ставить вопрос о финансировании проекта", - сказал Федорчук.

Он добавил, что электронный учебник позволит разнообразить дидактические материалы, которые существуют в новосибирских школах сейчас. Старт проекта начнется после того, как представители разработчика проведут образовательные семинары для новосибирских учителей. "Это может занять месяц", - отметил Федорчук.

Как сообщил журналистам на сибирском технологическом форуме "Технопром" ведущий научный сотрудник Сколтеха Алексей Зайцев, электронный учебник является бесплатным браузерным приложением, которое содержит задачи для учащихся различных уровней подготовки. Также учебник сможет проверять домашние задания и подготавливать отчет для учителя. "Внедрение электронного учебника в одной из калининградских школ привело к тому, что за год средний уровень учащихся вырос на 0,3 балла. Лучше стал сдаваться ЕГЭ по математике, лучше стала подготовка учащихся. Сократилось время прохождения материала", - сказал Зайцев.

По его словам, компания "О1 Математика Образование" перевела в цифровой формат математические курсы для 4-7 классов, программа для 8 класса подготовлена на 60%, к концу декабря в электронном учебнике появятся первые 12 заданий для подготовки к ЕГЭ по математике. Электронный учебник математики уже используется в школах Москвы, Ярославля, Красноярска и Калининграда.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. Его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полпреда РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".