Прокуратура просит для экс-заммэра Томска условный срок заключения

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель просит признать виновной и приговорить к 1 году и 7 месяцам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра Томска Анну Подгорную, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом заявил в пятницу в ходе прений сторон в суде представитель областной прокуратуры.

"Прошу признать Подгорную виновной и назначить наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы. Назначенное наказание в виде лишения свободы прошу считать условным", - сказал гособвинитель.

В феврале 2019 года следователи регионального следственного управления СК на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента архитектуры и градостроительства. По подозрению в совершении преступления была задержана Анна Подгорная. В апреле мэр Томска Иван Кляйн заявил, что она уволена.

По версии регионального следственного управления СК, в 2016 году в департамент обратилась жительница города с заявлением о выдаче разрешения на использование земель сроком на пять лет в поселке Радиоцентр в окрестностях Томска, чтобы провести к своему дому газопровод. Данные работы требовали разрешения на строительство, однако Подгорная выделила ей землю в пользование без него, "в результате чего стало возможным незаконное строительство объекта системы газоснабжения, представляющего повышенную опасность и создающего угрозу для экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья человека". Экс-заммэра признала вину.