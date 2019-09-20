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"Технопром – 2019"

Международный форум "Технопром" в Новосибирске посетили около 8,5 тыс. человек

В 2018 году на площадки мероприятия пришли почти 8 тыс. посетителей

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Международный форум технологического развития "Технопром", прошедший в Новосибирске 18-20 сентября, посетили около 8,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пятницу в оргкомитете форума.

"Около 8,5 тыс. человек посетили форум", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в прошлом году на площадки мероприятия пришли почти 8 тыс.

"Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске. В 2019 году его главной темой стала "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включала более 90 мероприятий. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".

Теги
РоссияНовосибирская область"Технопром – 2019"
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