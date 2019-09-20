В центре Томска произошел пожар в деревянном доме на площади 120 кв. метров

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС тушат пожар на площади 120 квадратных метров, который произошел в пятницу вечером в деревянном расселенном доме в центре Томска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18:12 (14:12 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании двухэтажного расселенного дома на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской. Площадь пожара составляет 120 кв. метров", - говорится в сообщении.

На месте работают 7 единиц техники и 28 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.