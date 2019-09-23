В Кемерове к июлю 2021 года построят ледовый дворец с интерактивными фасадами и кровлей

КЕМЕРОВО, 23 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец "Кузбасс", рассчитанный на 6 тыс. зрителей, будет построен в Кемерове на берегу реки Томь к июлю 2021 года. Первую сваю в основание будущего спортивного комплекса вбили в понедельник.

Генеральным подрядчиком строительства ледового дворца по итогам конкурсных торгов выбрана компания "СДС-Строй" (входит в состав холдинговой компании "СДС"), сумма контракта составила 7,6 млрд рублей. Согласно проекту, площадь ледового комплекса составит около 65 тыс. кв. метров, в нем можно будет проводить спортивные соревнования международного уровня по хоккею с мячом, шорт-треку, конькобежному спорту. Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, проект спортивного объекта выполнен с учетом лучших строительных практик на подобных объектах в стране.

"Проект многофункционального спортивного комплекса не имеет аналогов в мире. Он должен не только вместить все лучшие решения, которые были применены на стадионе "Енисей", построенного [компанией] к Универсиаде в 2018 году в Красноярске, а также в центре по хоккею с мячом "Байкал", который компания "СДС-Строй" возводит в Иркутске, но и превзойти эти объекты по многим параметрам", - сказал Цивилев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "СДС", кровля и фасады нового ледового дворца будут оформлены интерактивными панелями, на которые будут транслироваться различные изображения, данное техническое решение планируется реализовать в Кузбассе впервые. Ледовое поле будет трансформироваться в футбольное поле или концертную площадку, а конькобежные дорожки - в легкоатлетические. Проект строительства уже передан в Главгосэкспертизу, на строительной площадке начались подготовительные работы. Объект должен быть введен в эксплуатацию к 1 июля 2021 года.

Ледовый дворец "Кузбасс" будет построен на берегу реки Томь рядом с будущей многофункциональной "Кузбасс-Ареной" на 6 тыс. зрителей, предназначенной для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Строительство арены будет начато в 2020 году и должно завершиться к лету 2021 года. Планируется, что на ее площадке пройдет часть матчей мужского чемпионата мира по волейболу, который Россия примет в 2022 году.