Решение о вхождении Иркутской области в проект "Енисейская Сибирь" ожидается до конца года

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Решение о вхождении инвестпроектов Иркутской области в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" (объединяет Красноярский край, Туву и Хакасию) примут до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор "Корпорации развития Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко.

"Мы ожидаем, что до конца года распоряжение правительства РФ (о проекте "Енисейская Сибирь" - прим. ТАСС) должно быть обновлено и эти инициативы (Иркутской области) туда войдут или не войдут, если будет принято такое решение", - сказал Ладыженко.

Он отметил, что речь идет о "нескольких десятков проектов" Иркутской области с инвестиционным портфелем "на сотни миллиардов рублей".

Комплексной инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.