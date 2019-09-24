В Новосибирске открылся детский инклюзивный театр кукол

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Детский инклюзивный кукольный театр открылся в Новосибирске. В постановках будут участвовать как обычные дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила ТАСС во вторник руководитель проекта Оксана Овчинникова.

"В нашем театре будут играть и особые, и обычные дети. Для детей с ОВЗ это, прежде всего, способ социализации. Театр - это лучший способ знакомиться, дружить. Мы подумали, что при помощи кукол и игры на сцене дети должны научиться общаться, не бояться выступать. Нужно, чтобы обычные дети видели, что их сверстники с особенностями - такие же дети, как и они сами", - отметила Овчинникова.

По ее словам, в театре могут играть дети с самыми разными особенностями. Сейчас в группе 37 детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 14 лет. Они делают кукол и планируют спектакли.

"Мы хотели, чтобы наш театр получился семейным. Некоторые дети из-за проблем со здоровьем не в состоянии играть слишком сложные роли, в этом им помогают родители", - сказала Овчинникова.

Инклюзивный театр работает на площадке новосибирского детского оздоровительно-образовательного центра "Патриот".