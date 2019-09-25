Археологи обнаружили захоронения XVII века в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Новосибирск) при проведении разведочных работ на месте строительства храма в исторической части города Куйбышев, нашли захоронения XVII века. Как сообщил ТАСС младший научный сотрудник института Сергей Колонцов, он не исключает в дальнейшем обнаружения на этом месте большего количества погребений.

"Мы проводим сейчас работы в Куйбышеве, где будут строить Спасский храм. Раскапываем фундамент <...> Здесь не было подтверждено наличие захоронений, но нам попались во время шурфовки два погребения. Думаю, что можно ожидать чего-то подобного, что мы нашли в прошлом году в Кривощекове", - сказал Колонцов. Во время раскопок в селе Кривощеково в Новосибирске в 2018 году было найдено 400 погребений.

В ходе предварительной разведки в Куйбышеве была найдена боковая часть погребальной колоды. Основные археологические работы начнутся в октябре и продолжатся до конца полевого сезона 2020 года, площадь памятника составляет 1400 кв. мв.

На месте раскопок с 1803 года находился Спасский храм, который разрушили в 1939 году. Власти Куйбышева приняли решение о воссоздании церкви, для чего в начале июля был разобран памятник революционеру Валериану Куйбышеву, установленный на месте разрушенного Спасского храма.

Демонтаж памятника вызвал широкий общественный резонанс, инициативная группа местных жителей выступила против его переноса и застройки сквера. Власти Куйбышева сообщили о планах разбить новый сквер возле здания городской администрации, в котором будет установлен памятник Куйбышеву.