СК проводит проверку по факту массового отравления детей в иркутской гимназии

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области проводят проверку по факту массового отравления учениц Православной женской гимназии в Иркутске. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

"24 сентября поступило сообщение о том, что несколько учениц частного общеобразовательного учреждения в Иркутске госпитализированы с симптомами пищевого отравления. По данному факту следственным отделом по Кировскому району Иркутска следственного управления СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Следователи изъяли документацию из образовательного учреждения, опрашивают персонал и учащихся. Для определения причин отравления у всех пострадавших взяты анализы для бактериологического исследования.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области ТАСС сообщили, что одна из пострадавших переведена на амбулаторное лечение, в больнице остаются десять человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Во вторник за медицинской помощью обратились 24 ученицы гимназии, 11 были госпитализированы. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Иркутской области, предварительно установлено, что дети отравились кондитерскими изделиями. Директор гимназии Александр Беломестных сообщил ТАСС, что в учреждении приостановлена работа столовой, которую арендует частный предприниматель, обеспечивающий питанием детей. Роспотребнадзор выясняет причины отравления.

В гимназии учатся 290 детей. Согласно данным сайта образовательного учреждения, оно основано в 1996 году Иркутской епархией и администрацией города.