Огнеметчики ЦВО уничтожили условного противника на учениях в Сибири

ТАСС, 25 сентября. Военнослужащие полка радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, уничтожили противника в укрепленном районе на учениях на полигоне в Западной Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Огнеметчикам предстояло обеспечить прорыв района противника, оборудованного долговременными огневыми точками в интересах наступающих мотострелковых частей. Применив дымовую модификацию реактивного пехотного огнемета "Шмель" РПО-Д, военные химики создали дымовую завесу, ослепившую расчеты огневых средств условного противника. Огненно-дымовая пелена от выстрела создала непереносимые условия для живой силы "противника", находящегося в укрытии", - отмечается в сообщении.

Завершили уничтожение долговременных огневых точек и заглубленных складов вооружения термобарическим ударом расчетов реактивного огнемета РПО-А, добавили в пресс-службе.

В округе уточнили, что стрельба из огнеметов РПО-А и РПО-Д велась различными видами боеприпасов, как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений на дальностях до 700 м. Всего к учениям было привлечено более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.