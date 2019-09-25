Россети: подтопление районов Омской области угрожает системе энергоснабжения региона

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Подтопление северной части Омской области, в десяти районах которой 19-20 сентября произошли массовые отключения в подаче системе энергоснабжения, влечет повышение аварийности на линиях электропередач (ЛЭП). Как сообщил в среду журналистам директор Омского филиала компании "Россети Сибирь" Сергей Моденов, целые линии ЛЭП стоят в воде, а погибшие деревья по краям просек валятся при сильном ветре и замыкают провода.

В Омской области 19 и 20 сентября произошел ряд аварийных отключений электроэнергии, который затронул более 52 тыс. жителей региона, проживающих в 132 населенных пунктах 10 районов. 19 числа вечером Обь-Иртышский гидрометцентр передал штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого достигали 26 м/с.

"Нашу большую озабоченность вызывает подтопление территорий Омской области. <…> С одной стороны, мы не можем качественно проверить фундамент и основание опор линий электропередач (чтобы убедиться в отсутствии угрозы падения ЛЭП - прим. ТАСС). С другой - деревья вымокают, целые леса и рощи стоят без растительности вдоль наших просек, деревья валятся при сильном ветре, ветки попадают на провода и происходит замыкание, что и произошло 19 и 20 сентября", - сказал Моденов.

По словам главного инженера филиала Сергея Капитонова, в той или иной мере подтоплено почти 60% территории Омской области. "В последние три года идет нарастание - если раньше у нас было подтоплено на начало лето около 3 тыс. опор ЛЭП, то в этом году по максимуму было подтоплено 6 870 опор. К концу лета уровень воды снижается, но в целом подтопление остается", - сказал Капитонов ТАСС.

Предлагаемые меры

По словам Моденова, компания обратилась к правительству Омской области с предложением создать рабочую группу по разработке мероприятий, связанных с водоотведением и водопонижением. "А также для того, чтобы <…> в рамках инвестиционной программы предусмотреть проведение работ по переносу линий электропередач из зон, где подтопление наблюдается длительный период", - отметил глава Омского филиала "Россети Сибирь".

Получить оперативный комментарий Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области ТАСС не удалось. Ранее правительство региона сообщило, что губернатор Александр Бурков инициировал передачу федеральным властям бесхозного Мангутского канала, который был специально построен в советское время для пропуска поверхностных вод с территории Тюменской области. В настоящее время из-за отсутствия должного финансирования и проблем с содержанием канала он не справляется с пропуском воды.

Энергетики планируют после наступления морозов спилить деревья, которые угрожают линия электропередач. "Сейчас сделать это нельзя, потому что невозможно валить лес, находясь по пояс в воде. Поэтому пока выявляем такие деревья, а выпиловкой будем заниматься зимой. Но все устранить не получится - протяженность линий гигантская, а для валки леса за пределами просек необходимы мероприятия по согласованию", - сказал главный инженер.

На некоторых линиях электропередач просека будет расширяться, рассказал Моденов. "Это требует материальных затрат, но, я думаю, власти отнесутся к этому с пониманием. На этом надо делать упор в ближайшие годы, но быстро проблему решить не получится", - считает глава филиала. Заместитель директора филиала по инвестиционной части Андрей Гаврилов пояснил, что ширина просек в среднем составляет около 50 метров. "За последние два года мы сделали 700 га расширения [просеки] - затраты составили порядка 50 млн рублей", - рассказал журналистам Гаврилов.

Капитонов добавил, что если проблема подтопления линий электропередач не будет решена, то это может стать причиной долгосрочных аварийных отключений. "При подтоплении грунт постепенно ослабевает. А если упадет опора, да еще и не одна, то это надолго. Поставить опору на местности с подтоплением просто невозможно, нет такой техники. А переносить [линии] на сухую почву - это огромные затраты", - подытожил главный инженер.