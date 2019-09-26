В Сибири задержали участников банды, похитивших при разбойных нападениях более 3 млн руб.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в городах Сибири пятерых участников банды, которые в ходе разбойных нападений на ломбарды и магазины сотовой связи нанесли ущерб на сумму более 3 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель Ирина Волк.

Злоумышленники, по ее словам, изучив видеозаписи преступлений прошлых лет, которые были размещены в социальной сети, разработали свой план действий. Они приготовили одежду, маски и перчатки, а также огнестрельное оружие, которое хранили в специально оборудованных в земле схронах. "1 февраля 2019 года участники группы, угрожая оружием работнице ломбарда, похитили денежные средства. Через 13 дней они совершили аналогичное разбойное нападение на салон-магазин сотовой связи. Здесь добычей налетчиков стали сотовые телефоны и денежные средства. Еще через три дня в городе Абакане они ворвались в ломбард, произвели два выстрела в потолок, разбив стекла витрин, завладели ювелирными изделиями. Сумма ущерба превысила 3 млн рублей", - сообщила Волк.

Как отметила официальный представитель МВД, четверых подозреваемых полицейские задержали в Красноярске и Абакане, пятый предполагаемый участник банды задержан на 938 километре трассы Челябинск - Новосибирск, в салоне его машины нашли сверток с похищенными золотыми изделиями массой около полутора килограммов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Кроме того, в отношении отдельных фигурантов также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ст. 325.1 УК РФ ("Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства").

"В ходе следственных действий проведено 14 обысков. Изъяты автомобили, два пистолета, карабин, мобильные телефоны, рации, при помощи которых злоумышленники вели переговоры, и маски-балаклавы. Судом в отношении пятерых предполагаемых участников банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - подчеркнула Волк.