В Красноярске горит 100 тонн битума в здании асфальтобетонного завода

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Около 100 тонн битума горит в здании, где расположен асфальтобетонный завод, на улице Лесопильщиков в Красноярске . Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Горит битум, по предварительным данным, его емкость - около 100 тонн", - сказали в управлении.

Пожар происходит в отдельно стоящем здании в промзоне на правом берегу Красноярска. Судя по данным картографических сервисов, ближайшие жилые дома находятся в километре от места пожара.

В тушении пожара принимает участие 10 единиц техники и 32 человека. Погибших и пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (10:24 мск) - добавлены подробности.