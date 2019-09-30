Власти Новосибирской области проверят приют, где дети жаловались на недоедание

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты Министерства труда и социального развития Новосибирской области совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в регионе проводят проверку в Блюдчанском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, воспитанники которого жаловались на недоедание. Об этом ТАСС сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

По сообщениям местных СМИ, дети из Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних жаловались на постоянное недоедание, маленькие порции и некачественную пищу, которой, по утверждениям воспитанников приюта, кормят собак. Кроме того, в выходной день дети оставались без лекарств: препараты от боли и жара хранятся в отдельном кабинете, который запирают на выходные. По информации СМИ, такая ситуация наблюдается уже год.

"Мы предложили Министерству труда и социального развития Новосибирской области сегодня вместе проехать в этот центр для того, чтобы вникнуть в ситуацию, которая сложилась. На все своими глазами посмотреть, проанализировать. А самое главное - поговорить с детьми о той ситуации, о которой нам стало известно", - сказала Болтенко.

В пресс-службе Министерства труда и социального развития региона сообщили ТАСС, что рабочая комиссия в составе сотрудников министерства и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области 30 сентября проводит выездную проверку условий пребывания детей в социально-реабилитационного центре в селе Блюдчанское Чановского района. "Министерством составлен график контрольных выездов в районы с целью проверки организации деятельности социальных учреждений для несовершеннолетний. Ближайшие выезды запланированы в Чановский и Чулымский районы", - добавили в пресс-службе.

В понедельник также сообщалось, что прокуратура Чановского района Новосибирской области организовала проверку в учреждении в связи с сообщении СМИ о некачественном питании несовершеннолетних.

В стационарном отделении Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних находятся около ста детей из неблагополучных семей в возрасте от трех до 18 лет. Учреждение оказывает социальную, правовую, психолого-медико-педагогическую помощь.