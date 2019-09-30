В Иркутской области автомобиль врезался в дорожный каток

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Водитель Lada Vesta погиб при столкновении с дорожным катком на 1773-м километре автодороги Р-255 "Сибирь", пассажир легкового автомобиля госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщается в понедельник на сайте МВД по Иркутской области.

"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Черемховский" разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, в результате которой погиб 39-летний житель Оренбургской области и еще один мужчина получил травмы. <...> Произошло столкновение автомобиля Lada Vesta с дорожным катком, который двигался в попутном направлении с включенным проблесковым маячком желтого цвета и габаритными огнями", - говорится в сообщении.

ДТП произошло ночью на 1773-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.