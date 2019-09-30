Суд обязал мэрию Омска восстановить в очереди на жилье 97-летнего ветерана

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска обязал мэрию города поставить в очередь на улучшение жилищных условий 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили в понедельник журналистам в следственном управлении СК РФ по Омской области, в отношении должностных лиц городской администрации, незаконно снявших участника войны с очереди на улучшение жилищных условий, организована проверка.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что чиновники администрации г. Омска незаконно сняли с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. <…> В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства, действиям должностных лиц администрации будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте суда, в департаменте жилищной политики мэрии Омска посчитали, что ветеран, имеющий инвалидность, намеренно продал квартиру, чтобы получить новое жилье за счет бюджета. "Суд возложил обязанность на администрацию города Омска принять истца на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, не усмотрев в его действиях намеренного характера ухудшения жилищных условий, так как с учетом его социального положения и состояния здоровья продажа жилья для него являлась вынужденной мерой", - говорится в сообщении. Получить комментарий суда о том, почему продажа квартиры была вынужденной мерой, ТАСС не удалось.