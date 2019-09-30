"Газпром" возобновил подачу газа в полном объеме в котельные 13 районов Омской области

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Омск", которая ранее за многомиллионные долги ограничила поставку газа теплоснабжающим организациям (ТСО) в 15 районах Омской области, возобновила газоснабжение котельных в полном объеме в 13 районах региона, где уже неделю ночная температура не повышается выше +5 градусов. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин.

"У нас остаются вопросы по Марьяновскому району, где коммерческое предприятие накопило долги и самостоятельно инициировало процедуру банкротства. Муниципалитет создал муниципальное предприятие, котельная принята на его баланс, но "Газпром" настаивал на том, чтобы задолженность коммерческого предприятия было принято муниципальным. Вопрос решается в судебном порядке, в ближайшие день-два подача газа будет возобновлена, так как действуют обеспечительные меры в отношении поставщика газа. <…> И такая же ситуация в Черлакском районе, где запущены только 4 из 18 теплоисточников, но в ближайшие дни газоснабжение, думаю, возобновится", - сказал Марыгин.

Начальник управления тепло- и водоснабжения омского Минэнерго Татьяна Шикунова уточнила ТАСС, что из 15 районов, в котельных которых была ограничена подача газа, в 9 газоснабжение было возобновлено в полном объеме ранее. "В оставшихся [четырех] получено согласование "Газпром межрегионгаз Омском". Сейчас идет чисто техническая процедура по транспортировку газа, запуску котельных, потребителей. Ситуация на контроле, мы на постоянной связи с районами", - сказала Шикунова.

Марыгин добавил ТАСС, что решился вопрос и по газоснабжению жилого микрорайона в городе Исилькуль, где "Газпром межрегионгаз Омск" в июле был вынужден прекратить подачу газа из-за ненадлежащей эксплуатации собственником газопровода. "Муниципалитет занимается этим, они берут газопровод к себе на баланс, подача газа возобновлена", - сказал министр. В микрорайоне из-за отсутствия газа без отопления оставались 54 частных домовладения.

По словам главы омского Минэнерго, проблемы с началом отопительного сезона есть еще в трех районах региона. "В Колосовском районе 12 котельных имеют ограничение в подаче электроэнергии из-за долгов, руководство района взаимодействует с энергетиками, чтобы электроснабжение было возобновлено <…> В Тарском районе в селе Вставское из-за технических вопросов не запущена одна котельная, но сегодня, максимум завтра, вопрос решится. В Омском районе долги не за газ, а за его транспортировку. Район выделил средства, возможно будет привлечен коммерческий кредит", - уточнил Марыгин журналистам.

Министр добавил, что в отношении "Тепловой компании", по сетям которой теплом снабжаются 90% потребителей Омска, ограничение газоснабжения из-за долга более 500 млн рублей не будет введено. "Источники финансирования на погашения задолженности понятны, муниципальная компания рассматривает возможность привлечения кредитных ресурсов. Вопрос ограничения подачи газа не стоит", - подытожил министр.