Гран-при Международного фестиваля кукол в Омске завоевал французский моноспектакль

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Авторский моноспектакль "GO! (ИДИ!)" актрисы Полины Борисовой, представлявшей Францию, получил главный приз VI Международного фестиваля театров кукол "В гостях у "Арлекина", который завершился в понедельник в Омске. В фестивале приняли участие 18 театральных коллективов из десяти стран.

"Это абсолютно заслужено. Полина Борисова представляла Францию (творческий центр развития кукольного искусства "Одрадек" и театр "Пупелла-Ногес" - прим. ТАСС), это актриса русского происхождения. Более того, она корнями уходит в омский театр кукол. Ее бабушка была главным режиссером нашего театра много лет, и в Омске вручается сейчас премия для кукольников имени Анастасии Варжало - это и есть бабушка Полины. А ее родители работали режиссерами в этом театре, так что мы считаем ее своей", - сказала ТАСС координатор фестиваля, руководитель литературно-драматургической части Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" Вероника Берман.

Лауреаты фестиваля

Международное жюри, в которое вошли известные практики и теоретики театра кукол из Болгарии, России, Германии и Венгрии, оценивали постановки 18 театров из России, Бразилии, Испании, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, Финляндии, Франции и Японии. Постановщик спектакля "Дон Кихот" Екатеринбургского театра кукол Виктор Плотников завоевал призы "За лучшее художественное оформление спектакля" и "За лучшую режиссуру". За спектакль "Ворон" омского театра "Арлекин" белорусский композитор Павел Кондрусевич получил награду "За лучшее музыкальное оформление спектакля", а актер Эдуард Павлинцев - приз "За лучшую роль второго плана".

Тюменский театр кукол удостоился приза "За сохранение художественных традиций российского детского театра кукол", Московский театр кукол - приза "За лучший актерский ансамбль". Приз "Новация фестиваля" уедет в Польшу вместе с актрисой Натальей Сакович, представившей моноспектакль "Пробуждение". Специальный приз жюри за критическую точку зрения присужден артистам театра "Арлекин" Дмитрию Войдаку и Марине Солдатовой за создание юмористического обозрения спектаклей фестиваля в жанре театра Петрушки.

По решению участников фестиваля "Приз профессиональных зрительских симпатий" достался Театру рисующего человека из города Кастельон-де-ла-Плана (Испания) за спектакль "Новые башмаки". Генеральный спонсор фестиваля - банк ВТБ вручил специальный приз Шанхайскому театру кукол (Китай) за спектакль "Чудо-мальчик горы Хуашань", диплома "Симпатии прессы" удостоился театр кукол "Пополо" из Токио, показавший представление "Дом оборотней". Специальных призов "За вклад в развитие искусства театра кукол" были удостоены председатель жюри Виктор Бойчев (Болгария) и бывший директор театра "Арлекин" Станислав Дубков.

По словам Берман, спектакли фестиваля посетили более 3 тыс. зрителей. "Это очень много, ведь прошла всего неделя. У нас не было пустых залов, люди записывались, чтобы попасть на спектакль", - сказала она. Координатор подчеркнула, что фестиваль достиг поставленных перед ним задач. "Мы показали различные формы театров кукол, разные куклы, разные актеры, форматы и формы, соблюли ту идеалогию, которая была заложена при задумке этого фестиваля", - подытожила Берман.