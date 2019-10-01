Проблемная котельная в замерзавшем зимой Киселевске заработает на полную мощность к ноябрю

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Модернизацию системы теплоснабжения в замерзавшем прошлой зимой кузбасском Киселевске, где ночные температуры опускаются до минус 3 градусов и уже начался отопительный сезон, планируют частично завершить до 1 ноября текущего года. К этому времени будет смонтирован второй новый котел на проблемной котельной №34, что позволит увеличить ее мощность и остановить старые котлы на другой проблемной котельной №26. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Зимой угольные котельные в Киселевске, где проживают более 90 тыс. человек, не могли обеспечить качественную подачу тепла населению. Котлы находились в аварийном состоянии. Температура воздуха в квартирах опускалась до 14-18 градусов. Проблемные котельные принадлежали частному собственнику. После вмешательства прокуратуры объекты теплоснабжения были переданы на баланс муниципалитету. Из регионального бюджета по решению губернатора было выделено 250 млн рублей на их ремонт.

"Котельная №26 пока сама себя топит, за лето старые котлы подремонтировали, чтобы они могли войти в отопительный сезон. На котельной №34 один новый котел уже поставили, он работает, второй котел планируют сдать до 1 ноября. После этого на котельной № 26 котлы остановят, она будет работать как центральный тепловой пункт, с котельной №34 насосы будут тепло подавать в район, который ранее отапливался котельной №26", - рассказали в пресс-службе.

С ноября также планируется приступить к монтажу резервного третьего котла на киселевской котельной №34, к какому времени данные работы планируется завершить, власти не уточняют. Как пояснили ТАСС в мэрии, мощностей двух новых котлов будет достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение.