В метро Новосибирска появился поезд, посвященный сибирскому академическому народному хору

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный академическому Сибирскому русскому народному хору, который является одним из наиболее известных профессиональных коллективов традиционной русской культуры, появился в новосибирском городском метро. Запуск поезда приурочен к 75-летию хора, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

"Мы открываем эту экспозицию в рамках празднования юбилея хора. Сибирский хор - один из ведущих коллективов в России, который представляет нашу Новосибирскую область на всероссийском и международном уровне. Выставка рассказывает о коллективе, который был создан в апреле 1944 года и успешно работает по сегодняшний день", - сказал Зимняков.

Он пояснил, что создатели выставки постарались представить всю историю хора за прошедшие 75 лет, которая запечатлена в многочисленных фотографиях, афишах и газетных статьях разных лет. На стенах вагонов приведены цитаты известных личностей о творчестве коллектива, впечатления современников о событиях, воспоминания артистов, иллюстрация современных событий.

Ранее ТАСС сообщил, что новосибирские в марте 2019 года запустили в городском метро тематический вагон, посвященный двум ведущим новосибирским театрам - "Глобусу" и "Красному факелу".

Государственный академический Сибирский русский народный хор является одним из ведущих профессиональных коллективов русской традиционной культуры в России. География гастрольной деятельности Сибирского хора составляет свыше 50 государств, в их числе Франция, Испания, Германия, Бельгия, Румыния, Монголия, Китай, Болгария.