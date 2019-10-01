СГК запустила навигатор по теплоснабжению Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) запустила информационный ресурс "Теплонавигатор", на котором будет размещаться подробная информация по подключениям и местам ремонтов сетей в Новосибирске. Об этом сообщил во вторник на брифинге о ходе разворачивания системы отопления в городе советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петр Бажин.

"Запускаем новый сайт ["Теплонавигатор"], сейчас он работает в тестовом режиме. Там будут отображаться последние новости по теплоснабжению, все графики наши по развороту системы теплоснабжения [в городе]. По окончанию отопительного сезона - по гидравлическим испытаниям", - сказал Бажин.

Он отметил, что на информационном ресурсе СГК представит подробную информацию по капитальным ремонтам с указанием того, "какие улицы планируется сузить, перекрыть", планируемым отключениям, а также будет оперативно отвечать на вопросы абонентов. В настоящее время на сайте выложена карта подключений объектов Новосибирска к системе теплоснабжения.

Как сообщала пресс-служба мэрии Новосибирска, 25 сентября глава города Анатолий Локоть подписал постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь организована подача отопления на объекты социального значения - в школы и больницы. С 30 сентября началось подключение жилого фонда. По данным представителей СГК, на 1 октября 30% многоквартирных домов Новосибирска получили тепло. В соответствии с графиком полностью жилой фонд планируется подключить до 7 октября.