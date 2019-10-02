В Красноярске сгорел дом, включенный в число памятников культурного наследия

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. В Красноярске сгорел двухэтажный дом постройки начала XX века, расположенный на улице Ленина, 154. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Два года назад дом, где уже был пожар в 2014 году, был включен в число объектов культурного наследия. В момент пожара дом был неэксплуатируемый.

"На момент прибытия первого подразделения неэксплуатируемый дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара сгорели кровля и перекрытия второго этажа на площади 200 кв. м", - сообщил представитель ведомства.

В настоящее время пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекалось 14 человек и пять единиц техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.