В Омской области прокуратура выявила факт взимания двойной платы за вывоз мусора

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Факт взимания платы за вывоз мусора и региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТКО) и управляющей компанией был выявлен прокуратурой в Нижнеомском районе Омской области, сообщила в среду на своем сайте региональная прокуратура.

"Прокуратура Нижнеомского района Омской области провела проверку деятельности управляющей компании ООО "Нижнеомский коммунальник" на предмет соблюдения требований жилищного законодательства <…> При расчете управляющей компанией размера платы за содержание жилья населению… услуга по вывозу отходов из объема платежа исключена не была. Из-за указанных действий потребители вынуждены были оплачивать услугу по вывозу отходов фактически дважды - управляющей компании и региональному оператору по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.

В адрес руководства управляющей компании прокуратура внесла представление, по итогам рассмотрения которого организация устранила нарушение закона и произвела перерасчет платы за вывоз мусора.