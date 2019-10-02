Кадастровая палата внесла зоны подтопления Иркутской области в реестр недвижимости

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата внесла в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон подтопления в городах Тулун, Нижнеудинск и поселке Октябрьский Иркутской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Завершилось внесение данных в ЕГРН о зонах затопления, прилегающих к реке Уда (Чуна) в границах поселка городского типа Октябрьский Чунского района Иркутской области. Кроме того, в госреестр недвижимости внесены границы зон затопления, прилегающие к рекам Ия, Азей и реке Тулунчик в границах города Тулун Тулунского района Иркутской области, а также к реке Уда (Чуна) в границах города Нижнеудинск Нижнеудинского района Иркутской области", - говорится в сообщении.

В кадастровой палате уточнили, что зоны затопления считаются установленными с момента внесения сведений об их границах в госреестр. В границах зон затопления размещение новых населенных пунктов и строительство капитальных объектов без инженерной защиты запрещено.

В конце сентября глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании по вопросам обеспечения жильем и проведению капремонта в зонах подтопления Амурской области говорил о необходимости сосредоточиться на статусе участков, попавших в зону подтопления. По его словам, органам местного самоуправления нужно более взвешенно подходить к разработке документов территориального планирования, в частности к генеральным планам поселений, которые находятся в зоне паводков.

Выписки пострадавшим

В кадастровой палате также сообщили, что с конца июня (с начала чрезвычайной ситуации в Иркутской области) выдано более 72 тыс. выписок из ЕГРН об объектах в зоне затопления и правах собственности пострадавших. Эти сведения позволяют установить права собственников на получение социальных выплат и государственных сертификатов для приобретения жилья, в том числе при утрате документов на недвижимость.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в них проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек.