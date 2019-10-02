В Иркутской области задержали лидера группировки, похищавшей нефть

ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Иркутской области лидера преступного сообщества, который в 2015 году был осужден по делу о хищениях нефти из нефтепровода "Красноярск - Иркутск", но не явился на оглашение резолютивной части приговора и более четырех лет находился в федеральном розыске. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"В ходе специальной операции с использованием авиации сотрудники УФСБ России по Иркутской области в лесной местности Усольского района задержали Грищенко Игоря Владимировича, в мае 2015 года приговоренного к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 500 тыс. рублей. Он создал и возглавил организованное преступное сообщество, специализирующееся на краже нефти из магистрального нефтепровода "Красноярск - Иркутск" ООО "Востокнефтепровод", - говорится в сообщении.

Вместе с Грищенко в 2015 году были осуждены 12 членов группировки. Они получили тюремные сроки от двух до десяти лет. Как было установлено, с февраля 2010 года по апрель 2012 года участники группировки сделали ряд несанкционированных врезок в магистральный нефтепровод, через которые похищали нефть. "Стоимость похищенного преступниками углеводородного сырья оценивается в несколько миллионов рублей. В качестве промышленных площадок для перекачки нефти злоумышленники использовали специально приобретенные дачные участки в садоводствах рядом с нефтепроводом", - говорится в сообщении.

Нефть преступники вывозили из садоводств на грузовых автомобилях, в кузовах которых кустарным способом были вмонтированы цистерны для перевозки опасных жидкостей. Углеводородное сырье они продавали владельцам нелегальных нефтеперерабатывающих заводов. "На денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти, руководитель сформировал так называемый общак, из которого выплачивал вознаграждение подчиненным, приобретал новые дачные участки и необходимую технику", - сообщает пресс-служба УФСБ.

Магистральный нефтепровод "Красноярск - Иркутск" является одним из ключевых объектов топливно-энергетического комплекса Иркутской области. Он предназначен для поставки западносибирского углеводородного сырья на завод Ангарской нефтехимической компании и другим легальным производителям нефтепродуктов. Отнесен к категории опасных производственных объектов, который защищен от свободного доступа посторонних лиц.