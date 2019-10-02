Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в складском помещении в Центральном районе Новокузнецка. Один человек пострадал и трое погибли, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

"Был пожар на складе по адресу Кольцевая,15 в Новокузнецке. Трое погибших, один пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС сообщили ТАСС, что площадь пожара составила около 10 кв. метров, возгорание ликвидировано. Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области выехали на место происшествия.