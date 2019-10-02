Полиция опровергла информацию о появлении банды подростков в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 2 октября. /ТАСС/. Информация о появлении в городе Полысаево Кемеровской области банды подростков, избивающих и грабящих сверстников, не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МВД.

Публикации о банде появились в социальной сети "ВКонтакте" в конце сентября. Пользователь заявила, что от действий подростков пострадал ее ребенок, а ее знакомым угрожали изнасилованием несовершеннолетней девочки.

"Полиция сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. Автор этой информации установлена и опрошена сотрудниками полиции. Ранее в полицию от нее поступило заявление об угрозах ее сыну и двум его друзьям. В отношении последних в настоящее время проводится доследственная проверка по факту причинения ими телесных повреждений. В ночное время братья, один из которых ранее был судим, в ходе бытового конфликта избили оппонента", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет информацию об угрозах участников конфликта друг другу.

Расследование обстоятельств инцидента взял на личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын. По его словам, в адрес аппарата сигналов от пострадавших или их семей пока не поступало.

"Пока сигналов от родителей не было, ко мне никто из потерпевших детей или их родителей пока не обращался. <...> На контроле держим [данный факт], на сегодняшний день органы полиции проинформированы, сделаем все, чтобы в кротчайшие сроки был наведен порядок", - сказал Кислицын ТАСС.