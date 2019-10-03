К поискам подростка в тувинской тайге присоединилась аэромобильная группировка МЧС

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Аэромобильная группировка спасателей МЧС присоединилась к поискам 12-летнего подростка в тувинской тайге, потерявшегося 29 сентября во время сбора кедровых орехов, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС Тувы.

"Для проведения поисковых работ 12-летнего мальчика, потерявшегося в лесу в Тоджинском районе, к уже задействованным наземным группировкам МЧС России из Кызыла выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва и спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 20 человек и 3 единицы техники.

Сейчас в поисках ребенка участвуют 69 человек и 7 единиц техники, задействованы спасатели службы ГО и ЧС Республики Тыва, сотрудники полиции, следственного комитета, авиалесоохраны, администрации и родственники.

29 сентября в 20 километрах от села Ий Тоджинского района мальчик с отцом и знакомыми собирали кедровые орехи. До обеда ребенок со стоянки пешком направился в сторону села. Около 14:00 родители обнаружили пропажу ребенка и местные жители организовали самостоятельные поиски, которые не дали результата. 1 октября родственники обратились полицию за помощью в поисках ребенка. 2 октября следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения в Туве 12-летнего школьника по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").