Козленок китайского горала впервые в России появился в новосибирском зоопарке

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Первый в России детеныш редкого вида копытных - китайского горала, занесенного в международную Красную книгу, появился на свет в новосибирском зоопарке. Об этом сообщила в четверг ТАСС замдиректора по науке Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило Ольга Шило.

"Мы получили пару китайских горалов из разных зоопарков осенью прошлого года, самку - из Варшавы, самца - из Парижа. Немного переживали из-за разницы в температурах - у нас зима не такая, как в Европе, но они хорошо адаптировались. 25 августа у них родился малыш", - рассказала Шило.

Она отметила, что этих животных нет больше ни в одном зоопарке России. Специалисты уже определили пол детеныша, это козочка. Самка сама выкармливает малыша.

В природе китайский горал населяет горные леса в северо-восточном Китае, юго-восточной России (Хабаровский и Приморский край), а также на Корейском полуострове. Из-за неконтролируемой охоты горал стал исчезающим видом. Природная популяция сильно сократилась. Заповедники и зоопарки ведут работу по сохранению горалов.