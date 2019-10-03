Рейс из Новосибирска в Ларнаку задержан на девять часов

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Boeing 737-800 авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Новосибирска в ночь на четверг, задержан по технической причине почти на девять часов, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

"Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного по технической причине чартерного рейса в Ларнаку (на Кипре - прим. ТАСС) из Толмачево, "Боинг" 737-800, авиакомпания "Россия". Вылет планировался в 08:40 (04:40 по мск) По данным авиакомпании, отправка в 17:30 (13:30 по мск) резервным бортом", - сказала собеседница агентства.

На борт было зарегистрировано 166 пассажиров. Пассажиры обеспечены напитками, им предоставляют горячее питание, желающие расселяются в новосибирскую гостиницу Ривер Парк.