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Бокс

Путин отметил профессионализм и высокие позиции отечественной школы единоборств

Президент выразил уверенность, что женский чемпионат мира в Улан-Удэ пройдет успешно

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI Чемпионата мира по боксу среди женщин. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Отрадно, что наша страна вновь выбрана местом проведения столь престижных соревнований. Вижу в этом признание высоких позиций отечественной школы единоборств, профессионализма наших спортсменок, тренеров, специалистов и, конечно, большого опыта России в подготовке столь масштабных и ответственных международных мероприятий", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что чемпионат пройдет успешно и порадует гостей и участников яркими поединками, а также познакомит их с традициями и культурой Бурятии.

Мировое первенство по боксу среди женщин открылось в среду в городе Улан-Удэ. Участие в турнире принимают 227 спортсменок из 57 стран мира.

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