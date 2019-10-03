Местные выплаты сохранятся за ветеранами труда Новосибирской области при их переезде

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, позволяющий ветеранам труда Новосибирской области получать льготы и денежные выплаты в случае переезда в другой регион. Ранее при переезде выплату средств останавливали, сообщил журналистам в четверг на сессии Законодательного собрания региона председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Жителей Новосибирской области, которые носят звание ветерана труда, больше 200 тыс. человек. Ежемесячно они получают по 387 рублей, если постоянно проживают на территории региона. В случае переезда льгота утрачивается.

"Очень важно, что сегодня впервые на территории всей РФ <…> принимается законопроект для ветеранов труда. Та категория граждан, которая переезжает жить в другой регион по каким-то обстоятельствам, будет получать те доплаты, которые есть на территории Новосибирской области уже в этих субъектах", - сказал Гришунин.

Председатель комитета отметил, что разработке законопроекта предшествовал ряд обращений от граждан к депутатам, в прокуратуру и губернатору Новосибирской области. Инициатором законопроекта, как отмечает пресс-служба, выступила прокуратура Новосибирской области, депутаты идею поддержали. При этом изменения не предполагают нагрузки на бюджет - средства были заложены на оплату льгот изначально.

Звание ветерана труда присваивается женщинам после достижения 55 лет в случае, если из 35 лет трудового стажа женщина работала 15 лет на территории региона, мужчинам - после 60, если из 40 лет половину составляет работа на территории Новосибирской области.