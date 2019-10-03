Замглавы Алтайского края просит МВД проверить сообщения о поборах с бизнеса от его имени

БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь обратился в региональное ГУ МВД с просьбой проверить информацию о звонках и фальшивых письмах с требованием денег якобы от его имени. Они поступали от неустановленных лиц руководителям промышленных предприятий, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В адрес руководителей предприятий края поступают звонки от неустановленных лиц и фальшивые письма, подписанные, якобы, заместителем председателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем. Снесарь обратился в ГУ МВД по региону с просьбой провести доследственную проверку данных фактов. Он также призвал руководство Союза промышленников и работодателей проинформировать членов союза о действии в крае группы мошенников", - сообщили в ведомстве.

Правительство Алтайского края просит предпринимателей и руководителей предприятий быть бдительными и не поддаваться на предложения мошенников о перечислении средств.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства в связи со сложившейся ситуацией и принято законное решение.