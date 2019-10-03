Рособрнадзор отказал в аккредитации СибГУ им. М. Ф. Решетнева по одному направлению

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор отказал Сибирскому государственному университету науки и технологий (СибГУ) имени академика М. Ф. Решетнева в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации по направлению "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники". Об этом в четверг сообщается на сайте службы.

"Отказать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева" в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вузу отказано в аккредитации по одному направлению среднего профессионального образования - "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники".

СибГУ им. М. Ф. Решетнева создан в 2016 году путем объединения Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева и Сибирского государственного технологического университета.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.